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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الأوسطى

الإثنين، 02 يناير 2023 11:01 ص
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الأوسطى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الأوسطى الصحراوي بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المرور للمكان، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الأوسطى فى حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 
 
وكشفت المعاينة، اصطدام سيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل محملة بالعمال ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

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