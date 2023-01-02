مستشفى العريش بشمال سيناء يستقبل مصابا صدمته سيارة

شمال سيناء - محمد حسين

وأفادت مصادر طبية وأمنية بوصول "و . ص. ض" 50 سنة لمستشفى العريش العام إثر اصطدام سيارة به غير معلومة بشارع الفرن بحي المساعيد بالعريش، وتبين إصابته بكسر مضاعف بكاحل القدم اليمنى، بعد نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.

وسبق وشهدت شمال سيناء حادث مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بشمال سيناءأثناء سيرها على الطريق الرئيسي بمنطقة جنوب العريش، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي. وتلقت جهات الاختصاص إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها علي طريق "العريش-الطويل" الجديد، جنوب مدينة العريش، وأسفر الحادث عن مصرع "م ع م "، 61 سنة من شمال سيناء، وإصابة "أ م ع "، 30 سنة، من شمال سيناء، بسحاجات وكدمات بالجسد، و"م ح ب"، 24 سنة، من الإسماعيلية، باشتباه كسر بالكتف الأيسر والفقرات العنقية، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العريش العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.

وكان قد تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انتظام العمل في المشروعات الكبرى على مستوى المحافظة يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والمهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.

أعلنت محافظة شمال سيناء، إن الزيارة شملت محطة المياه العملاقة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعبا من المياه فى اليوم وتقوم بتغذية مدن: العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بمياه الشرب، وتعمل على تلبية احتياجات جميع مواطنى المحافظة وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال 24 ساعة يوميا .

وتفقد المحافظ سوق الجملة الجديد بالعريش الذى تكلف أكثر من 168 مليون جنيه، ويعد من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء .. حيث اطمأن على توافر السلع وشدد على ضبط الأسعار.