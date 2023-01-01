محافظ شمال سيناء: أول قرار فى العام الجديد إنشاء مجمع خدمات مصر

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن قرار انشاء مجمع خدمات مصر لخدمة المواطنين هو أولى قرارات العام الجديد بالمحافظة .

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى انه تم انشاء أول مجمع لخدمة المواطنين والمستثمرين ، وهو مجمع خدمى تابع لوزارة التخطيط لتقديم الخدمات لكل من المواطنين والمستثمرين وتجميعها في مكان واحد لانهاء كافة الاجراءات.

وأعلن المحافظ، إنشاء عدد 5 دور حضانة نموذجية على مستوى المحافظة منها: دارى حضانة بالعريش، دارى حضانة أخرتين ببئر العبد، ودار حضانة واحدة بالشيخ زويد، وكذلك إنشاء مبنى جديد للشهر العقارى لتأدية خدماته للمواطنين، وتم تخصيص قطعة أرض لانشائه ، وسيكون مجهزا بأحدث الامكانيات لتقديم خدماته للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه يبدأ أيضا انشاء مجمع المدارس الذى يضم : مدرسة للمتفوقين ، مدرسة تجريبية ، ومدرسة للتعليم الأساسى، وهنأ المحافظ كافة أبناء سيناء والشعب المصرى بالعام الجديد وما يحمله من افراجات جديدة لأبناء شمال سيناء، وتم فتح جميع الطرق وازالة المتاريس والسدادات والأكمنة الأمنية من الشوارع والميادين، محذرا الجميع باتخاذ الحيطة والحذر من الخلايا النائمة والانتباه جيدا لكل الأمور على أرض المحافظة.