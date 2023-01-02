اليوم السابع
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محاكمة موظف و3 آخرين فى واقعة رشوة بالإسكندرية فبراير المقبل

الإثنين، 02 يناير 2023 11:56 ص
محاكمة موظف و3 آخرين فى واقعة رشوة بالإسكندرية فبراير المقبل محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، تأجيل محاكمة كل من " م.ح.ع" و" ع.م.ال" و" ف.م.م" و" س.س.ع" إلي جلسة الدور في فبراير القادم .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بواقعة طلب رشوة بإحدي الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين .

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م.ح.ع" مدير عام بإحدي شركات الكهرباء وبصفته موظف عام طلب لنفسة عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين " ع.م.اب" صاحب شركة مقاولات و"ف.م.م" صاحب مكتب مقاولات و"س.س.ع" موظف بشركة كهرباء مبلغ مالي وقدره 400 ألف جنيه علي سبيل الرشوة وأخذ مبلغ 366000 جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلي شركة المتهم الثاني وصرف المستحقات المالية والمتهمين الثاني والثالث والرابع، قدموا رشوة للمتهم الاول لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا له الرشوة محل الاتهام .


وتبين من التحقيقات، أن الجهات المعنية استصدرت إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير لقاءات الدائرة بين المتهمين والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات وفي ذات الوقت أخذ المتهم مبلغ 16 الف جنيه، وبعد ذلك توجه المتهم الثاني إلي أحد البنوك بمتمقة سيدي بشر وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وأعطاها للمتهم ثم تحصل على باقي المبلغ المذكور، وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها .




 

 


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