محاكمة موظف و3 آخرين فى واقعة رشوة بالإسكندرية فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، تأجيل محاكمة كل من " م.ح.ع" و" ع.م.ال" و" ف.م.م" و" س.س.ع" إلي جلسة الدور في فبراير القادم .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بواقعة طلب رشوة بإحدي الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين .

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م.ح.ع" مدير عام بإحدي شركات الكهرباء وبصفته موظف عام طلب لنفسة عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين " ع.م.اب" صاحب شركة مقاولات و"ف.م.م" صاحب مكتب مقاولات و"س.س.ع" موظف بشركة كهرباء مبلغ مالي وقدره 400 ألف جنيه علي سبيل الرشوة وأخذ مبلغ 366000 جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلي شركة المتهم الثاني وصرف المستحقات المالية والمتهمين الثاني والثالث والرابع، قدموا رشوة للمتهم الاول لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا له الرشوة محل الاتهام .