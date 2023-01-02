محافظ كفر الشيخ: حملات تموينية لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن مراكز المحافظة شهدت حملات تموينية بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجارى، والتأكد من صلاحية المعروضات، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر، لردع المستغلين للمواطنين والمتاجرين بصحة المواطنين، مؤكداً أنه تم تحرير 90 محضراً للمخالفين، وضبط كميات من السلع واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك، وإدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين الإدارة من مأموري الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين. حيث تم ضبط العديد من مخالفات، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا متنوعا للمخالفين.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، للتأكد من توافر السلع اللازمة، وصلاحيتها، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وجرى تحرير 3 محاضر لأصحاب المخابز، لعدم وضعهم الأسعار على السلع.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، ‏بالاضافة إلى إعدام 10 كيلو جرام أطعمة للتغيير في الخواص الطبيعية، و5 كيلو منظفات لانتهاء صلاحيتها،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وتحررت المحاضر للمخالفين من التجار.

وأشرق جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الحملات على الاسواق، والمحال التجارية بالمدن وقرى المركز، وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجار.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة وضع الأسعار على السلع، وتوافر السلع الغذائية، وعلى المخابز، ومحال الجزارة.