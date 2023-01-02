استمرار الحملات المكبرة للنظافة والتجميل بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بمدن ومراكز المحافظة الـ 14 من خلال معدات وعمال مجالس المدن، بالإضافة لرفع الإشغالات، وحملات التجميل، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول..

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2027 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة جميع المعدات بمجالس المدن، مؤكدا على استمرر أعمال النظافة في الفترات الصباحية والمسائية بمدن ومراكز كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، ومصيف بلطيم، وبلطيم، والبرلس، وقلين، والرياض، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وفوه، ومطوبس، ودسوق، ومسير.

تابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، أعمال تحسين مستوى النظافة بشوارع المركز والمدينة،

وال حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات وتفريغ كافة الحاويات من القمامة بشوارع وكافة قطاعات المدينة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة بالأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور للمارة وعدم تكدس السيارات ووقوفها بالشوارع.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة باستمرار وصيانة وتسليك خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير ، تم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع وأحياء المدينة، وبقرية الورق.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة والتجميل ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق.

تابع فادي عبدالفضيل، شميس رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة ،وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت مدينة فوه حملة نظافة مكبره، ورفع المخلفات من شوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة بالإضافة إلى متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

تابع على ابراهيم سلامه، رئيس مدينة مسير، حملة النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات ،ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة المصيف، أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة، حيث شملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة والكورنيش وقص وتسوية النجيل الطبيعي .



تقليم ابلاشجار بمصيف بلطيم



تقليم الاشجار بالرياض



حملات التجميل بمصيف بلطيم



حملات على الاسواق بسيدي سالم



حملة لرفع الاشغالات بالحامول



رفع القمامة ببيلا



رفع القمامة بسيدي سالم



رفع المخلفات بفوه



رفع المخلفات بمسير



