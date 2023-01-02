محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمبنى إدارة المرور بشطا

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الموقف التنفيذى لمبنى إدارة المرور بشطا وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير إدارة مرور دمياط ومدير مديرية الإسكان وعدد من مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الاجتماع نسب التنفيذ للمبنى الذى تجرى من خلال مديرية الاسكان، كما ناقشت سبل تخطى كافة العقبات التى قد تعرقل سير معدلات التنفيذ.

وأكدت محافظ دمياط، على ضرورة الإسراع بتلك الأعمال وتوصيل المرافق للمبنى الذى تم انشاؤه لبدء إجراءات نقل إدارة المرور من مقرها الحالى إليه بشكل جزئي.

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى إدارة المرور بإعداد المقايسات والتصور الخاص بالمبانى المقرر تنفيذها لاستكمال المشروع بالكامل، وذلك بما يتوافق للمعايير والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتلك المنشآت ،أكدت أيضًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق محاور المشروع.

وكانت محافظ دمياط قد أجرت اليوم زيارة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لشكر غات رد الشىء لأصله والتي تحري حاليا بعدة مناطق بمدينة كفر البطيخ، وتابعت خلال الجولة سير العمل داخل مركز خدمات المواطنين، فضلا عن متابعتها نتائج حملات النظافة وحالة الاشغالات بشوارع المحافظة.

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة بريس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بشأن تكثيف حملات النظافة وكذلك الاشغالات لتحقيق أكبر نسبة من الإنجاز في هذا الملف، موضحة تشكيل لجنة لمتابعة معدلات التنفيذ لإعداد التقارير اليومية بشأن ما تم خلال تلك الحملات.

كما أكدت ضرورة تطوير العمل داخل مركز خدمات المواطنين من أجل تقدم خدمات المركز للمتمردين عليه بشكل سهل يتناسب مع خطة التطوير التي تأتي ضمن خطة التطور التي تقودها مصر نحو مصر 2030.