محافظ دمياط تتابع ميدانيا الموقف التنفيذى لخطة رد الشيء لأصله بكفر البطيخ

دمياط ـ معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لخطة رد الشيء لأصله بمدينة كفر البطيخ، وذلك خلال الجولة الميدانية التى أجرتها اليوم الإثنين.

وتفقدت "المحافظ" الشوارع التى تم الانتهاء منها والجارى استكمال تلك الأعمال بها، حيث تشمل الخطة 9 شوارع للرصف بالبلاطات الخرسانية بإجمالي مسطح 4405 أمتار و7 شوارع للرصف بالأسفلت بمسطح 10195 مترا.

وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والجداول الزمنية وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار خلال التنفيذ، مؤكدة على رفع المخلفات أولا بأول.

وعلى جانب آخر، تابعت "المحافظ" منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، واطلعت على ما تم تنفيذه من إجراءات للرد على الطلبات الواردة للمركز ،وآلية بحث الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث شددت على ضبط تلك المنظومة ودفع عجلة العمل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأعربت " المحافظ " عن استيائها من تدنى مستوى النظافة وتعدد صور الإشغالات بالمدينة، حيث أصدرت تعليمات مشددة الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالدفع بالمعدات والعمالة اللازمة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات بجميع شوارع المدينة.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظ دمياط لمتابعة كافك المشروعات التي تنفذ في المراكز والمدن.