محافظ القليوبية: الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي، وأعمال رصف طريق نوى شبين، وتفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بغرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار سلسلة الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة المشروعات ودفع تنفيذها والعمل على تذليل العقبات والمشكلات بشكل فوري وميداني.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي، حيث تفقد المحافظ أعمال توريد الأجهزة الطبية، تمهيدا لفرشها وافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم توريد أجهزة الأشعة الثابتة والأشعة مقطعية، وجهاز الأشعة المتنقلة، وأجهزة الأشعة بالسونار الإيكو، وتوريد 32 سرير عناية مركزة، و22 ترولي نقل مرضى، كما تم توريد أجهزة التعقيم وأجهزة التنفس الصناعي.

وجدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي، ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير.

وصرح الهجان، بأنه تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية، وجاري توريد الأجهزة الطبية، وتم تسليم المستشفى بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة، ووجه المحافظ بالحفاظ على المعدات والأجهزة الطبية لحين فرشها من قبل المتخصصين، مشيرا أن المحافظة تعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.

وتابع المحافظ، أيضا خلال جولته مستجدات تطوير طريق نوى (قليوب - شبين القناطر)، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر، حيث تفقد أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القرى المجاورة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود قطعة أرض تصل مساحتها إلى نصف فدان قام مالكها بتبويرها والشروع في إقامة سيشن للتصوير وقاعة أفراح، حيث وجه بإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين، مشيداً بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.

واستكمل محافظ القليوبية، جولته بالتوجه إلى حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، وأعمال النظافة والدهانات والرصف للشوارع المحيطة بخارج القصر، للنهوض بها حضارياً لتتناسب مع أعمال التطوير والترميم التي تمت بالقصر، إذ تم الانتهاء من أعمال مديرية الطرق، والتي اشتملت على ترميم الأسفلت ودهان البلدورات الجانبية والوسطى، وجار إنهاء أعمال هيئة الأبنية التعليمية والتي اشتملت على دهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي، علاوة على الانتهاء من توحيد زراعة الأحواض بالجزيرة الوسطى.

جاءت الجولة بحضور خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.



استقبال-الأجهزة-لفرش-مستشفى-القناطر-الخيرية



المنطقة-المحيطة-بقصر-محمد-على



تطوير-المنطقة-المحيطة-بقصر-محمد-على



خلال-الجولة-بمستشفى-القناطر-الخيرية



دهان-واجهات-المنازل-بالمنطقة-المحيطة-بقصر-محمد-على



رصف-طريق-نوي-شبين-القناطلار



متابعة-اعمال-فرش-مستشفى-القناطر-الخيرية