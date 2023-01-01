محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام لتقديم التهنئة للموظفين بالعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

حرص، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على تهنئة العاملين بالديوان العام بمناسبة العام الميلادى الجديد، متمنيا لهم عاما سعيدا وزاخر بالإنجازات، مثنياً على جهدهم المميز في أداء مهامهم وواجبهم الوظيفي، مؤكدًا لهم أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلي جودة وذلك تيسيرا عليهم.

وتفقد المحافظ، جميع إدارات الديوان العام يرافقه كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، حيث حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل في بعض الإدارات التي تتعامل مع جمهور المواطنين في خدمات ومعاملات حكومية حيوية، مثل المركز التكنولوجي والتقنين وإدارات متابعة الخطة والمشروعات الجاري تنفيذها بجانب إدارات المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري على مستوى المحافظة.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير ديوان عام المحافظة، حيث يتم حاليا تطوير المركز التكنولوجي بالمحافظة والغرفة المعدة للشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة الأزمات موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات فى أسرع وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية أعطى تعليماته بإنشاء طابق خامس بالديوان العام على مساحة 650 متر2 لإضافة إدارات جديدة تحتاج إليها المحافظة ضمن جهودها للتحول الرقمي وتوسعة اختصاصات الإدارة الهندسية لتشمل مراجعة ملفات التصالح والتقنين والإزالات والتعديات، وإضافة إدارة المتغيرات المكانية والمشروعات ووحدة حياه كريمة وغيرها من الإدارات التي تخدم هذا الملف الهام، وقد تم تركيب 2 مصعد كهربائي للتيسير على العاملين والمواطنين المترددين على الديوان خاصة من كبار السن وذوي الهمم.