لماذا تصاب بالبرد كثيرًا هذا الشتاء؟ تعرف على أشياء تزيد الخطورة

كتبت فاطمة خليل

هل أنت من الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد المتكررة خلال فصل الشتاء؟.. إذا كانت إجابتك "نعم"، فمن الأفضل أن تعرف الأسباب الكامنة وراء تعرضك لأمراض الشتاء، حيث يمكن أن تختلف الأسباب من شخص لآخر، نتعرف في هذا التقرير على الأشياء التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

خطر الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا

مع الارتفاع الأخير في إصابات كورونا في الصين وأجزاء أخرى من العالم، من المهم أن نتوقف عن التعامل مع فيروس كورونا بشكل طفيف وأن نبدأ في أن نكون أكثر يقظة.

بصرف النظر عن الأنفلونزا ونزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، فإن كورونا شديد العدوى وإذا كنت تعتقد أنك قد أصبت بالعدوى مرة واحدة ولا يمكنك أن تصاب بالعدوى مرة أخرى ، فقد تكون مخطئًا.

علاوة على ذلك، إذا تم تطعيمك، فلا يزال من المحتمل أن تصاب بالفيروس لا تجعلك لقاحات كورونا محصنًا ضد الفيروس، ولكنها تمنع المضاعفات الشديدة.

الحذر من أمراض الشتاء الأخرى

تعد عدوى الشتاء مثل نزلات البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي RSV والتهاب الحلق من الأمراض الشائعة الأخرى التي يمكن أن تسبب أعراضًا شبيهة بالزكام وتشمل هذه الحمى والتهاب الحلق والسعال وآلام الجسم والتعب وسيلان الأنف وأكثر من ذلك.

إذا كنت تتعرض لهذه الأمراض بشكل متكرر، وتتطور لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بشكل منتظم ، فإليك بعض الأشياء التي قد تحدث.

الأشياء التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الشتاء

1 - ضعف مناعتك

جهاز المناعة الخاص بك هو ما يحميك من مسببات الأمراض الغريبة التي تسبب العدوى إذا تم اختراق مناعتك ، فمن المحتمل أن تصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

يمكن أن يكون هذا بسبب عدة عوامل بما في ذلك نقص أو سوء التغذية ، قلة النوم ، وزيادة التوتر وأكثر من ذلك.

ومع ذلك ، من المهم أن تتناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة لديك ، وتحصل على قسط كافٍ من النوم ، وتمارس الرياضة وتقلل من مستويات التوتر لديك.

2 - لا تتخذ الاحتياطات اللازمة

بصرف النظر عن الاعتناء بنفسك، يجب عليك أيضًا مراقبة محيطك تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الأقنعة وحافظ على مسافة اجتماعية واتبع نظافة اليدين المناسبة هذه هي التدابير التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بكورونا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

3 - لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د

يمكن أن يكون الشتاء موسمًا صعبًا في حين أنه يوفر لك بالتأكيد بعض الراحة من الصيف الحار الرطب ، فإنه يحرمك أيضًا من الدفء وضوء الشمس. ومن ثم ، خلال فصل الشتاء ، يمكن أن تكون عرضة لخطر نقص فيتامين د.

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين أشعة الشمس يمكن أن يقلل من مناعتك ويزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

4 - طريقة ارتداء الملابس تلعب دورًا أيضًا

يجب أن تظل دافئًا في جميع الأوقات، ولكي تفعل ذلك، عليك أن ترتدي ملابس تشعرك بالدفء. في حالة عدم قيامك بذلك، فقد تعرض نظام المناعة لديك للخطر لأن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تضعف جهاز المناعة.

تأكد من أن جسمك دافئاً، مما يساعد في الحفاظ على تدفق الدم إلى أطرافك ويمكن أن يحافظ على دفء الذراعين والساقين واليدين والقدمين.