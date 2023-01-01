نصائح لمنع إصابة طفلك بنزلات البرد خلال فصل الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

قد يواجه طفلك صعوبة في التكيف مع التغيير في البيئة بسبب انخفاض درجات الحرارة وتلاشي أشعة الشمس، يجب على طفلك تطوير نظام دفاع أقوى خلال هذا الوقت، من أجل محاربة العديد من الأمراض بما في ذلك الأنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الحلق والتهابات الأذن، يجب أن يكون جهاز المناعة لديهم في حالة تأهب قصوى، إن تعرض جهاز المناعة لطفلك للخطر ينطوي على مخاطر غير مرغوب فيها ومشكلات صحية ، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال الأشهر الباردة، إليك بعض النصائح الفعالة التي يجب عليك اتباعها خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

اتبع هذه النصائح لحماية أطفالك في فصل الشتاء 1. ارتداء الملابس الثقيلة للوقاية من البرد لا تنس حماية رأس طفلك وصدره، سيبقى طفلك دافئًا بفضل ذلك، لأن الأبحاث أظهرت أن رؤوسنا مسؤولة عن 30٪ من الحرارة التي نفقدها من أجسادنا. 2. تطهير والحفاظ على النظافة نظرًا لأن الأطفال يقضون معظم الطقس البارد في الداخل، فمن المهم تنظيف المنزل وتعقيمه بانتظام، خاصة أثناء وبعد العواصف الممطرة عندما يشجع البلل على العدوى الفطرية، شجعهم على الاحتفاظ بأغراضهم، مثل الملابس والجوارب والألعاب والحقائب المدرسية، جافة ونظيفة. نظرًا لأن الأطفال يقضون معظم الطقس البارد في الداخل، فمن المهم تنظيف المنزل وتعقيمه بانتظام، خاصة أثناء وبعد العواصف الممطرة عندما يشجع البلل على العدوى الفطرية، شجعهم على الاحتفاظ بأغراضهم، مثل الملابس والجوارب والألعاب والحقائب المدرسية، جافة ونظيفة.

3. تناول الطعام بشكل صحيح النظام الغذائي الصحي والمتوازن ضروري لتحسين صحة طفلك في هذا الوقت من العام، الأطعمة التي يستهلكها طفلك لها تأثير كبير على جهاز المناعة لذلك ، فإن زيادة كمية العناصر المعززة للمناعة في نظامهم الغذائي مثل الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والتوابل وما إلى ذلك سوف تحميهم من الأمراض.

4. تأكد من شرب السوائل يعد استهلاك كمية كافية من السوائل أمرًا مهمًا أيضًا خلال موسم البرد ، حتى إذا كان طفلك لا يشعر بالعطش ، فإن الحفاظ على رطوبته أمر بالغ الأهمية للصحة العامة خلال فصل الشتاء، من المحتمل أن يحدث الجفاف الشتوي مع ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية نتيجة لانخفاض درجة الحرارة المحيطة.

5. تأكد من حصولهم على قسط كاف من النوم يتأثر أداء جهاز المناعة لدينا بشكل كبير بالنوم، تؤثر الاختلافات القوية خلال دورة النوم والاستيقاظ النموذجية على الأنشطة البدنية والعقلية لطفلك بالإضافة إلى معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والمعايير المناعية ، قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة ، مما يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا والفيروسات.