قنا الأولى على مستوى الصعيد فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن محافظة قنا، حققت المركز الأول على مستوى الصعيد فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وذلك عقب إنتهاء فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع، والتي استمرت علي مدار 40 يوما بدءا من يوم السبت الموافق 19 نوفمبر الماضي، حتي يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الماضي.



وأضاف الداودي، أن الحملة نجحت في تحصين 66 ألفا و170 حيوانا بنسبه 72% من إجمالي حصر الحيوانات المستهدفة، بواقع 41 ألفا و 966 رأس أبقار، و 12 ألفا و 744 رأس جاموس، و 10 الآف و991 رأس غنم، و469 رأس ماعز، مشيرا إلي أن فِرق الأطباء البيطريين قامت بزيارة عدد 233 قرية ونجع علي مستوي المحافظة، بهدف الوصول إلي أكبر عدد من صغار المربيين، وتحصين رؤوس الماشية التي يمتلكونها لرفع مناعة الحيوانات وزياده انتاجها والنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الاصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزيادة الدخل القومي.



وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، على إستمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف من خلال عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر، كما أكد على استعداد المديرية لتقديم التحصينات للمتخلفين عن تحصين حيواناتهم خلال فعاليات الحملة.





