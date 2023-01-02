ضبط 26 طن أرز و11 طن سلع غذائية داخل مخازن غير مرخصة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية استهدفت مخازن السلع والمواد الغذائية غير المرخصة بهدف التصدى لكافة صور الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين بنطاق مديرية أمن القاهرة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط أكثر من (26 طن أرز – 11 طن سلع غذائية مجهولة المصدر "سكر – زيت – دقيق – خل – ملح – مكرونة – عدس").

كانت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شنت حملة تموينية مكبرة بناء تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وتمكنت من ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا داخل محل مستحضرا تجميل بنهاية أغسطس 2022، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تشكلت حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ضمت اشرف شرف السعودى عبد الحميد وخالد زكى لتفقد الحالة التموينية ومتابعة المحلات العامة والتاكد من التزامهم بالاعلان عن اسعار المنتجات الخاصة بهم وكذلك فحص شكاوى المواطنين الواردة للمديرية بدائرة مركز بسيون .

وتم ضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى سلع تموينية بمبلغ 4650 جنيها وضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى سلع تموينية بمبلغ 2082 جنيها، كما تم تحرير 6 محاضر غلق لتجار تموينين قاموا بالغلق فى مواعيد العمل الرسميه وتحرير 20 محضر عدم اعلان عن الأسعار للمحلات العامة، ومحلات المواد الغذائية تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات المستحقة.