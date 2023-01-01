ضبط 2 طن مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وتحرير 29 محضر تموينيا بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية.

للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الاسعار وعن مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمه بمكافحه غلو الاسعار.

ضمت اشرف شرف الدين وطارق شعيب ومحمد فضل وخالدزكى بحيرى ومحمد صلاح باز والسيد احمد الحواله مفتشي تموين ادارة الرقابة التموينية بالمديرية لتفقد الحالة التموينية بالمحله وقطور بالتنسيق مع الرائد أحمد الديب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود والمحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة.

أسفرالمرور على جميع الانشطه من مخابز بلدية ومحلات بيع الأغذية تم تحرير (1) واحد محضر ضد محل بيع مبيدات ومخصبات زراعية بناحية المحلة والتحفظ على عدد( 2) طن شكائر اسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرير ( 19) تسعه عشر محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحلات بيع الأغذية و تحرير ( 3) ثلاثة محاضر توقف عن الانتاج لمخابز بلدية كما تم تحرير عدد( 6) سته محاضر عدم إمساك بشهادة صحية، باجمالى مخالفات( 29) تسعة وعشرون محضر محضر جنحة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة