وكتب زيلينسكي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ممتنون للتشيك الصديقة ورئيس الوزراء بيتر فيالا لدعمهما أوكرانيا في طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي".



وأضاف زيلينسكي -وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن الأوكرانيين يقدرون الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي والتضامن الذي لا يتغير مع أوكرانيا في مقاومة روسيا".



جدير بالذكر أن جمهورية التشيك سلمت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى السويد في 1 يناير الجاري.