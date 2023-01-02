روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية قرب فورونيج الروسية

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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تقترب من مدينة فورونيج الروسية.



وقالت مقاطعة فورونيج الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين إن "الدفاعات الجوية رصدت الليلة الماضية وأسقطت طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار كانت قد انطلقت من أوكرانيا وتقترب من فورونيج".



وأضافت حكومة المقاطعة أن هذه الواقعة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار وأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة وجهت ضربة لمنشأة عسكرية أوكرانية كانت تصنع الطائرات المسيّرة لاستخدامها لاحقا لتنفيذ أعمال حربية ضد روسيا.

وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للضربات النارية وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".