اليوم السابع
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الإثنين، 02 يناير 2023 02:07 م
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روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية قرب فورونيج الروسية

الإثنين، 02 يناير 2023 01:03 م
روسيا تسقط طائرة مسيرة أوكرانية قرب فورونيج الروسية الجيش الروسى
أ ش أ

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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تقترب من مدينة فورونيج الروسية.


وقالت مقاطعة فورونيج الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين إن "الدفاعات الجوية رصدت الليلة الماضية وأسقطت طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار كانت قد انطلقت من أوكرانيا وتقترب من فورونيج".


وأضافت حكومة المقاطعة أن هذه الواقعة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار وأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة وجهت ضربة لمنشأة عسكرية أوكرانية كانت تصنع الطائرات المسيّرة لاستخدامها لاحقا لتنفيذ أعمال حربية ضد روسيا.

وأضاف البيان "وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على مرافق مجمّع صناعي عسكري أوكراني كان مسؤولا عن تصنيع طائرات هجومية من دون طيار تستخدم لتنفيذ الهجمات ضد روسيا، كما تم استهداف أماكن التخزين ومواقع إطلاق المسيرات".

وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للضربات النارية وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".

 

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