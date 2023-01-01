الدفاع الروسية: تدمير خط إنتاج طائرات أوكرانية مسيرة

وكالات

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة وجهت ضربة لمنشأة عسكرية أوكرانية كانت تصنع الطائرات المسيّرة لاستخدامها لاحقا لتنفيذ أعمال حربية ضد روسيا.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة "سبوتنك عربية" اليوم: "وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على مرافق مجمّع صناعي عسكري أوكراني كان مسؤولا عن تصنيع طائرات هجومية من دون طيار تستخدم لتنفيذ الهجمات ضد روسيا، كما تم استهداف أماكن التخزين ومواقع إطلاق المسيرات".

وقال البيان إنه "على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للضربات النارية وعمليات الوحدات الروسية، تم القضاء على أكثر من 110 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة في يوم واحد".

وفي اتجاه كوبيانسك ألحقت نيران القوات الروسية أضرارًا بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوتلياروفكا وإيفانوفكا وبوديلي وبيرشوترافنوف في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوجانسك الشعبية، مما أفضى إلى القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وشاحنة بيك آب.

في اتجاه كراسني ليمان، ونتيجة لنيران المدفعية، أصيبت خمس مجموعات تكتيكية من لواء الهجوم الجوي الآلي رقم 92 و95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 111 في مناطق روزوفكا وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 150 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين، وناقلة جند مدرعة وشاحنتي بيك آب.

وعلى محور جنوب دونيتسك بالقرب من قرية دوروجنيانكا في مقاطعة زابوروجيه، بذلت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية محاولات فاشلة للهجوم المضاد المكرس استعادة المواقع المحررة، وتم صد جميع الهجمات المضادة من خلال الضربات المدفعية والأعمال القتالية للقوات الروسية، حيث تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث مركبات عسكرية خاصة.

وفي منطقة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير رادار متنقل لرصد الحركة الجوية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو 50" بالقرب من مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ودمرت القوات الروسية مستودعا لتخزين ذخيرة المدفعية الأوكرانية بالقرب من قرية ميرن في منطقة زابوروجيه.

ودمرت القوات الروسية في مناطق إيفانوبولي وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية مدفعي هاوتزر ذاتيي الدفع بولنديي الصنع من طراز "كراب"، بالإضافة لمدفعي هاوتزر أوكرانيين من طراز دي- 20 في جمهورية لوغانسك.

كما دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسي 15 طائرة أوكرانية مسيّرة في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة بيلجورود ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة ميكولاييف ومقاطعة خاركوف وجمهورية القرم.