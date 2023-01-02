اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 10:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لمهندس هدد خطيبته السابقة بنشر صورها لابتزازها في بنها

الإثنين، 02 يناير 2023 08:39 م
المشدد 5 سنوات لمهندس هدد خطيبته السابقة بنشر صورها لابتزازها في بنها محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مهندس، لتهديده ربة منزل "خطيبته السابقة" بنشر صور فاضحة لها وتهديدها ومحاولة ابتزازها ماليا وجنسيا، مقابل عدم إفشاء أسرار خاصة بها على المواقع الإلكترونية مستغلًا خطبته السابقة لها بشبرا الخيمة.

ورفضت المحكمة دفاع المتهم ودفوعة بشأن سرقة هاتفة المحمول واستخدامة من قبل آخر، ونوهت المحكمة بأن تكرار النشر والترويج، يؤكد ارتكابه الواقعة، وأن الشريحة المستخدمة مملوكة له وباسمه ولا يوجد ما يفيد بواقعة السرقة التي يدعيها، كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهم بقسط من الشدة لمجابهة مثل تلك النوعية من الجرائم المستحدثة التي تخل بأمن وسلامة المجتمع.
 
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه مهندس "خطيبها السابق" بتهديدها بنشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعى وابتزازها ماليا وجنسيا، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، حيث توصلت تحريات ومباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت إلى صحة الواقعة، كما توصلتا إلى أن الموقع الإلكترونى المستخدم في نشر الصور المخلة واصطناعها ونشر أخبار كاذبة ملكًا للمتهم ومسؤول عنه وهو من أنشأه وإداره.
 
وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
 
 

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

إفشاء اسرار

نشر صور

مواقع التواصل الاجتماعي

مهندس

خطيبته



الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تنظر قضية مقتل سائق توك توك على يد عامل بكافيتريا فى طوخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:01 ص

جنايات بنها تسدل الستار على قضية مقتل شقيقين وطفل على أيدى جيرانهم بالخانكة.. والد المجنى عليهم يروى تفاصيل الأزمة ويؤكد: "حق أولادى رجع".. وزوجة إحدى الضحايا: الحمد لله قضاء مصر عادل وننتظر تنفيذ الحكم.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:30 م

"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:43 م

جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش على يد ربة منزل وزوجها بطوخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة