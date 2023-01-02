المشدد 5 سنوات لمهندس هدد خطيبته السابقة بنشر صورها لابتزازها في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مهندس، لتهديده ربة منزل "خطيبته السابقة" بنشر صور فاضحة لها وتهديدها ومحاولة ابتزازها ماليا وجنسيا، مقابل عدم إفشاء أسرار خاصة بها على المواقع الإلكترونية مستغلًا خطبته السابقة لها بشبرا الخيمة.

ورفضت المحكمة دفاع المتهم ودفوعة بشأن سرقة هاتفة المحمول واستخدامة من قبل آخر، ونوهت المحكمة بأن تكرار النشر والترويج، يؤكد ارتكابه الواقعة، وأن الشريحة المستخدمة مملوكة له وباسمه ولا يوجد ما يفيد بواقعة السرقة التي يدعيها، كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهم بقسط من الشدة لمجابهة مثل تلك النوعية من الجرائم المستحدثة التي تخل بأمن وسلامة المجتمع.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه مهندس "خطيبها السابق" بتهديدها بنشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعى وابتزازها ماليا وجنسيا، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، حيث توصلت تحريات ومباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت إلى صحة الواقعة، كما توصلتا إلى أن الموقع الإلكترونى المستخدم في نشر الصور المخلة واصطناعها ونشر أخبار كاذبة ملكًا للمتهم ومسؤول عنه وهو من أنشأه وإداره.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.