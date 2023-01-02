القوى العاملة: تدريب الشباب على مهنتى التبريد والتكييف والتفصيل بالدقهلية

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن ختام الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بميت غمر، وعقد الاختبار النهائى للمتدربين، فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات .

وأوضح ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره للوزارة أنه تم الإنتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بواقع 200 ساعة تدريبية، كما تمت الاختبارات النهائية للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 من الفتيات المتدربات، وذلك بمركز تدريب مهنى ميت غمر، بحضور محمد يوسف مدير إدارة التدريب.

وأضاف مدير المديرية متابعة سير الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التى واجهت الدورة، ومناقشة المتدربين حول البرامج التدريبية على المهنتين، والذين أكدوا على إتمامهم التدريب بنجاح وطلبهم بعمل مزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب، وتوجهوا بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على إهتمامه بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم فى أسواق العمل الداخلية والخارجية، ووجه مدير المديرية بالاستجابة لمطالبهم بمد فترة التدريب لمدة أسبوع لإستكمال الدورات التى يحتاجونها لتعظيم الاستفادة .

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، قد اختتمت البرنامج التدريبى على مهنتى التفصيل والحياكة وميكانيكا السيارات بمراكز التدريب المهنى بالحضرة ومحرم بك لعدد 47 متدرب، ومتدربة، حيث أوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية القوى، أنه تم عمل التقييم النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بعد انتهاء تدريبهم بواقع 200 ساعة لعدد 14 متدرب ومتدربة بمركز تدريب الحضرة، و200 ساعة لعدد 17 متدربة بمركز محرم بك، وعلى مهنة ميكانيكا السيارات بواقع 200 ساعة لعدد 16 متدرب بمركز تدريب محرم بك، كما تم تسليم الشهادات للخريجين لمن اجتازوا الاختبار النهائى للدورات سلمها مديرو مراكز التدريب المهني.