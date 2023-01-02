الرئيس الفنزويلي: مستعدون لتطبيع العلاقات الكامل مع واشنطن

كتب- وكالات

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،عن استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد أن قطعت في عام 2019.

وقال مادورو في مقابلة صحفية إن "فنزويلا مستعدة، ومستعدة تماما للتحرك باتجاه عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع إدارة الولايات المتحدة ومع من قد يتولون لاحقا الحكم في البلاد".

وأضاف مادورو: "نحن مستعدون لحوارات على أعلى مستوى، من أجل علاقات يسودها الاحترام، وآمل في أن يصل شعاع من الضوء إلى الولايات المتحدة... من أجل أن تقلب الصفحة وتترك هذه السياسة المتطرفة جانبا وتتوصل إلى اعتماد سياسات أكثر براغماتية حيال فنزويلا".

كما أوضح مادورو أن "الأمور تتقدم على نحو جيد" مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود "حوار دائم" مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

هذا وأوفد البيت الأبيض، في وقت سابق، مبعوثين إلى كراكاس للتفاوض وتخفيف العقوبات ضد فنزويلا بعد انفراج سجل في المفاوضات بين السلطة والمعارضة. وقد سمحت واشنطن خصوصا لشركة النفط العملاقة "شيفرون" بالعمل في الدولة اللاتينية خلال الأشهر الستة المقبلة.