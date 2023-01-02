التضامن: نعمل على برنامج جديد يسهل تلقى شكاوى المواطنين بلا مأوى بشكل لحظى

كتب أحمد عرفة

قال محمد يوسف رئيس فريق الإنقاذ السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إن فريق الإنقاذ السريع فى تطور مستمر لتطوير أدائه وتدخلاته بشكل كبير فى التعامل مع دور الرعاية الاجتماعية أو حالات بلا مأوى المتواجدة فى الشوارع.

وأضاف رئيس فريق الإنقاذ السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن الفريق بدأ على برنامج جديد من خلال منصة تسهل تلقى الشكاوى بشكل لحظى، مما يساهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بلا مأوى.

وأوضح رئيس فريق الإنقاذ السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الفريق يستقبل كل الشكوى الخاصة بالمواطنين بلا مأوى ويفور حلول لهم بشكل فورى وتأهيلهم بشمل مستمر.

وفى وقت سابق شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومدير متحف القوات الجوية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الفن والإعلام ورجال الدين الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى أقيم بمتحف القوات الجوية.

واستهلت القباج الاحتفالية بتفقد ورش عمل الأطفال وجولة بمعرض الطائرات الخارجى، كما شهدت العروض الفنية والغنائية والاستعراضية التى قدمها الأبناء من ذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن رئيس الجمهورية وضع القاعدة الأساسية وهى احترام حقوق الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الإعاقة " القادرون باختلاف"، مشيرة إلى أن الحدث الأخير الخاص بـ" قادرون باختلاف" أبهج مصر كلها، وأوضح موقف القيادة السياسية ومنهج الدولة فى الحفاظ على هذه الفئات ودمجهم بالكامل وفتح أبواب العمل والرعاية الصحية والمدارس وزيادة تكافؤ الفرص لذوى الإعاقة.