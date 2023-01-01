التضامن: الرئيس وضع قاعدة أساسية لاحترام حقوق الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة

كتب مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير متحف القوات الجوية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الفن والإعلام ورجال الدين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي أقيم بمتحف القوات الجوية.

واستهلت القباج الاحتفالية بتفقد ورش عمل الأطفال وجولة بمعرض الطائرات الخارجي، كما شهدت العروض الفنية والغنائية والاستعراضية التي قدمها الأبناء من ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس الجمهورية وضع القاعدة الأساسية وهي احترام حقوق الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف"، مشيرة إلى أن الحدث الأخير الخاص بـ" قادرون باختلاف" أبهج مصر كلها، وأوضح موقف القيادة السياسية ومنهج الدولة في الحفاظ على هذه الفئات ودمجهم بالكامل وفتح أبواب العمل والرعاية الصحية والمدارس وزيادة تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة .

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تجدد عهدها بتنفيذ ما عليها، فضلا عن التشبيك مع كافة الجهات لتحقيق الدمج الذي يستحقونه، مثمنة جهود المجتمع المدني في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرتين هما الإتاحة والعيش باستقلالية، وأحسن صاحب، وستعمل على تنفيذهما.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالتواجد بمتحف القوات الجوية، ورؤية مهارة وقدرات أبطالنا، خاصة أن أبطال القوات المسلحة يوظفون قدراتهم في استخدام الأجهزة الحديثة المتطورة بمهاراتهم، كما أن أبطال القوات الجوية كانوا سببا رئيسيا في نصر أكتوبر العظيم.

ووجهت القباج التحية والشكر لمتحف القوات الجوية لحرصه على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم وهذا أمر مهم يجب أن يتعلمه ويعيه الشباب جيدا.