إصلاح خط مياه الشرب بقرية بلقينا وإصلاح هبوط بـ"العامرية" بمركز المحلة

الغربيــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى ، على تواصل الأعمال الخدمية بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمحاسب صلاح حشيش، نواب رئيس المدينة ومتابعة أعمال إصلاح وصيانة خط مياه الشرب بطريق المقابر بقرية بلقينا الناتج عن كسر مفاجئ بخط المياة الرئيسى المغذي للقرية مما دفع المسئولين بالوحدة المحلية لقرية بلقينا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة لسرعة إصلاح العطل وتوصيل المياه لأهالى المنطقة بالكامل.

كما شهد الطريق الذي يربط مركز المحلة بمركز قطور هبوط أرضي مما دفع على سرعة صيانة وإصلاح مكان الهبوط الأرضى تم ردم الحفرة وتسويتة وتمهيدة اماَم المارة السيارات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، علي استمرار أعمال تبطين ترعة الموجي بنطاق وحدة محلة أبوعلى و جارى تدبيش الأجزاء الجانبية بطول الترعة لحين وضع الطبقات الخرسانية.

شارك فى أعمال المتابعة محمد المحمدي رئيس وحدة محلة أبو على ومحمد حمودة رئيس وحدة العامرية وإيهاب فايد رئيس وحدة بلقينا.

كانت قد توجهت لجان المتابعة لبيان انضباط وسير العملية التعليمية بإدارة زفتى التعليمية ، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية والإدارية، والاستعداد لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، والوقوف على كافة الإيجابيات والسلبيات داخل مدارس المحافظة. وقام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزيارة مدارس الشهيد أحمد رضا ناصف الثانوية المشتركة، ومدرسة د. رمزي الشاعر للتعليم الأساسي، ومدرسة اللواء العزب محمود سعد الإعدادية والثانوية للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدارس. في بداية الزيارة، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة اللواء العزب محمود سعد الإعدادية والثانوية، حيث تم رصد عدد من السلبيات داخل المدرسة، والتي تمت إزالتها أثناء المتابعة، وخلال متابعته لمعمل العلوم، وجه بضرورة حفظ كراتين التجارب في مكان آمن.