وكيل تعليم الغربية يتابع عدداً من مدارس إدارة زفتى التعليمية

الغربية عادل ضرة

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرستي طلبة السايح للتعليم الأساسي، ونهطاى الثانوية التجارية، التابعتين لإدارة زفتى التعليمية. واطمئن "حسن" إلى انضباط المدارس أثناء اليوم الدراسي، وحسن انتظام العملية التعليمية، كما تابع تسليم جميع الطلاب الكتب المدرسية، وتفعيل يوم النشاط داخل المدارس، كما اطمأن إلى حضور جميع الطلاب إلى المدارس، حيث بلغت نسبة الحضور الطلابي على مستوى المحافظة 90.18% من إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة، وذلك في بداية العام الدراسي الجديد. وقام وكيل الوزارة بمتابعة عدد من الفصول داخل المدرستين، وأشاد بانتظام العمل داخلها، كما اطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة، والتزام الجميع بنظافة الفصول والممرات ودورات المياه. وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرستين على الجهد المبذول، وانضباط وانتظام العملية التعليمية، والحضور الطلابي المتميز حيث رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، جيهان صابر، مدير عام إدارة زفتى، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، عبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة.

كما استقبل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو الدسوقي، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة، وعقب جولة المتابعة التي قامت بها رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومدير عام الأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة، لمدارس الشهيد أركان حرب محمد سمير إدريس المتميزة للغات، محمد أبو العلا البنا، محمد سعيد العريان الإعدادية بنين، الزهراء الإعدادية بنات، صادق الرافعي الرسمية للغات، التابعة للإدارة التعليمية بشرق طنطا.

وخلال الاستقبال، تفقد الضيوف عدداً من حجرات ديوان المديرية، وتم مشاهدة الكؤوس والدروع والشهادات التي حصلت عليها مديرية التربية التعليم بالغربية، كما تم مشاهدة لوحة وكلاء الوزارة الذين تقلدوا منصب مدير مديرية الغربية.

وقام وكيل الوزارة بتقديم هدية كتاب الله، للضيوف، تعبيراً عن الامتنان، والاعتزاز بهذه الزيارة الكريمة ، حضر الاستقبال، صبري الدسوقي، وكيل المديرية، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الهمشري، رئيس مجلس أمناء المديرية.