28 فبراير آخر موعد للتقديم على 3149 وظيفة خالية بـ15 محافظة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أن آخر موعد للتقديم على 3149 وظيفة خالية فى 82 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة يوم 28 فبراير القادم، وذلك وفقا لنشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة.

وأوضحت "الوزارة" عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، لشغل 3149 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى يناير وفبراير 2023 الجارى.

وأشارت النشرة أن الوظائف فى التخصصات الاتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب إلى وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ونوهت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.