نائب محافظ القاهرة تعلن بدء تشغيل المركز الطبى بالخيالة وتفعيل خدماته بالمجان

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مدينة الخيالة احدى المدن المطورة والتي انشأتها الدولة المصرية لنقل سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، إليها لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل كافة المشروعات الخدمية داخل المدينة لخدمة اهالى الخيالة و عزبة خير الله و منطقة مصر القديمة برمتها.

وتأتي الزيارة في اطار المتابعة الميدانية الدورية لبحث كافة المستجدات على ارض الواقع طبقا للاجتماع الذي عقد مع ممثلي الخدمات الخاصة بالمدينة والذي عقد بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاستها لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه اعمال التشغيل وتقديم كافة التسهيلات و الخدمات لأهالى المدينة وتوفير كل سبل الراحة بعد تحديد جدول زمني لمتابعة تشغيل الخدمات طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بدء التشغيل المبنى الطبي داخل المدينة يرافقها محمد عيد مدير مشروع الخيالة و الدكتورة ايمان مدير منطقة البساتين الطبية والدكتورة رنا حسن مدير المركز الطبي بالخيالة و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم و جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و المهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني و المهندسة حنان السيد سكرتير حي البساتين و عدد من التنفيذين والمتابعة بالمنطقة الجنوبية و مدينة الخيالة .

شملت الجولة التعرف على الوحدات الطبية داخل المركز المجهزة بأحدث الاجهزة الطبية ومنها وحدات علاج الاطفال و الطفيليات ومركز الإشعة وامراض النسا و الباطنة و القلب والاسنان ووحدات تثقيف الاسرة وتنظيم الاسرة والصيدلية التي تقدم خدماتها على اعلى مستوي لتقدم خدماتها طبقا للتوجيهات الرئاسية لاهالى المدينة و المناطق المحيطة بمصر القديمة و عزبة خير الله من خلال خدمة طبية مجانية متميزة مع تقديم كافة خدمات المبادرات الرئاسية مثل الاعتلال الكلوي للصحة العامة والكشف المبكر عن الامراض غير السارية والسمنة و الانيميا و التقزم ومبادرات دعم صحة المرأة و الام و الجنين والرعاية الصحية لكبار السن و خدمات تنظيم الاسرة المجانية .

و اعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن سعادتها للبدء في تشغيل المركز و تقديم كافة خدماته بالمجان لاهالي المدينة و المناطق المحيطة بها باعتبارها بشرى سارة لاهالي المنطقة لتوفير الخدمة الطبية المميزة ووجهت الشكر لكافة الفرق الطبية العاملة به على خدماتها الطبية المتميزة لخدمة الاهالي و التقطت الصور التذكارية مع فريق العمل.

وعلى هامش الزيارة عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم اجتماع لمتابعة الموقف التشغيلي لكافة الخدمات داخل المدينة و منها متابعة الموقف التشغيلي لوحدة الاطفاء والحماية المدنية ومكتب البريد كما تفقدت سيادتها اخر مستجدات التجهيزات بوحدة الاسعاف .

والتقت "عبد المنعم" بعدد من اهالي المدينة للاستماع الى طلباتهم ترسيخا لمبدأ التواصل و التفاعل المباشر مع كافة الشكاوى للعمل على تقديم كل ما من شأنه ضمان راحة المواطنين وتحقيق اعلى مستويات الخدمات وتوفير حياة كريمة لهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة .

و وجهت نائب محافظ القاهرة، كافة الاجهزة التنفيذية بالحي و مدينة الخيالة برفع كفاءة النظافة داخل القرية و بمحيطها وتكثيف اعمال النظافة وتجريد الاتربة حول اسوار المدينة وتفعيل الكنس الالي و غسل الارصفة ورفع كفاءة التشجير وزيادة رقعة المزروعات ورفع كفاءة مدخل المدينة .

كما وجهت بتوفير عربات لبيع السلع الغذائية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة طبقا للمبادرة الرئاسية المواطن اولا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمنطقة و المساهمة في توفير كافة السلع الأساسية منعا لاحتكار المواد الغذائية .

وتعتبر " مدينة الخيالة " مدينة سكنية متكاملة الخدمات "كومباوند" انتقل إليها سكان المناطق الغير آمنة والخطرة التى تم إزالتها من قلب القاهرة وخلف سور مجرى العيون ،حيث تضم وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات ومؤثثة بالفرش والأثاث في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .