مصرع 15 جنديا أرمينيا إثر نشوب حريق داخل ثكنة عسكرية

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع فى أرمينيا، اليوم الخميس، أن 15 جنديا لقوا حتفهم فى حريق اندلع فى ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة.

وأضافت فى بيان مقتضب حسبما نقلت "سكاى نيوز"، أن 3 جنود آخرين أصيبوا وحالتهم خطيرة.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أنه "بحسب المعطيات الأولية، أدى حريق فى ثكنات سرية هندسية تابعة للوحدة العسكرية إلى مقتل 15 جنديا، وإصابة 3 عسكريين بحالة خطيرة".

وأفادت الوزارة أن الحريق اندلع الخميس عند الساعة 01:30 بالتوقيت المحلى (21:30 ت ج الأربعاء) فى بلدة أزات فى منطقة جيغاركونيك (شرق)، ولم يتمّ تحديد سبب المأساة بعد.

وفي أغسطس الماضي، قُتل نحو 10 أشخاص جراء انفجار وحريق تلاه، في سوق تلقى إقبالًا كثيفًا في العاصمة الأرمنية يريفان.