اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 15 جنديا أرمينيا إثر نشوب حريق داخل ثكنة عسكرية

الخميس، 19 يناير 2023 08:56 ص
مصرع 15 جنديا أرمينيا إثر نشوب حريق داخل ثكنة عسكرية حريق ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع فى أرمينيا، اليوم الخميس، أن 15 جنديا لقوا حتفهم فى حريق اندلع فى ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة.

وأضافت فى بيان مقتضب حسبما نقلت "سكاى نيوز"، أن 3 جنود آخرين أصيبوا وحالتهم خطيرة.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أنه "بحسب المعطيات الأولية، أدى حريق فى ثكنات سرية هندسية تابعة للوحدة العسكرية إلى مقتل 15 جنديا، وإصابة 3 عسكريين بحالة خطيرة".

وأفادت الوزارة أن الحريق اندلع الخميس عند الساعة 01:30 بالتوقيت المحلى (21:30 ت ج الأربعاء) فى بلدة أزات فى منطقة جيغاركونيك (شرق)، ولم يتمّ تحديد سبب المأساة بعد.

وفي أغسطس الماضي، قُتل نحو 10 أشخاص جراء انفجار وحريق تلاه، في سوق تلقى إقبالًا كثيفًا في العاصمة الأرمنية يريفان.

 


ارمينيا

ثكنه عسكريه

حريق فى ثكنه عسكريه

حريق فى ارمينيا

اخبار ارمينيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة