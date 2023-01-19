مصرع طفل وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جدار داخل ملعب كرة قدم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 أخرين اليوم الخميس اثر وقوع جدار داخل ملعب لكرة القدم بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إستقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى ثلاثة أشخاص ضحايا حادث وقوع جدار داخل ملعب كرة قدم بقرية الحوتة - ايتاى البارود.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد.ط.ش 15 سنة - قرية الحوتة وإصابة 3أشخاص وهم ابراهيم.س.م 13 سنة - قرية الحوتة كدمات و سحجات بالجسم و محمد.م.م 10سنوات - قرية الحوتة اشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه نزيف داخليو ادم.ا.ح 10 سنوات - قرية الحوتةاشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم عمل الاسعافات الاوليه و الفحوصات الطبية اللازمه وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.