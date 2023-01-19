اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 09:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جدار داخل ملعب كرة قدم بالبحيرة

الخميس، 19 يناير 2023 08:56 م
مصرع طفل وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جدار داخل ملعب كرة قدم بالبحيرة انهيار جدار- ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه وأصيب 3 أخرين اليوم الخميس اثر وقوع جدار داخل ملعب لكرة القدم بمركز إيتاى البارود بالبحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين إستقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى ثلاثة أشخاص ضحايا حادث وقوع جدار  داخل ملعب كرة قدم بقرية الحوتة - ايتاى البارود.
 
وأسفر الحادث عن مصرع محمد.ط.ش 15 سنة - قرية الحوتة وإصابة 3أشخاص وهم ابراهيم.س.م 13 سنة - قرية الحوتة كدمات و سحجات بالجسم و محمد.م.م 10سنوات - قرية الحوتة اشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه نزيف داخليو ادم.ا.ح 10 سنوات - قرية الحوتةاشتباه ما بعد الارتجاج.
 
وتم عمل الاسعافات الاوليه و الفحوصات الطبية اللازمه وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

انهيار جدار

محافظة البحيرة

إيتاى البارود

قرية الحوته

مستشفى ايتاى البارود

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة