إنهيار حائط منزل قديم فى إحدى القرى بالمنيا دون إصابات

المنيا-حسن عبد الغفار

إنهار حائط منزل قديم بإحدى قرى مركز أبوقرقاص دون إصابات، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حمادة فتحي كائن بقرية كوم الزهير بالوحدة المحلية لأبيوها بمركز أبو قرقاص.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين علي مساحة 90 متر ومقام بالطوب اللبن، وأنهار منه الحائط الخلفي دون إصابات وتم إخلائه من السكان ونقلهم للإقامة لدي أقاربهم.

كما تبين بالفحص أن المنزل لا يشكل خطورة علي المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق عنه، وعمل كردون أمني حفاظا علي حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل قديم ملك انتصار منصور كائن بشارع الشيخ ترك بحي جنوب مدينة المنيا، دون إصابات.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل مقام علي مساحة 50 متر مربع، والجزء المنهار واجهة المنزل بالكامل، ولا يشكل خطورة علي المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق عنه.