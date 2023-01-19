مصرع طفل غرقًا بماسورة رى بأبو كبير بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول الطفل ريان ر ع ، 3 سنوات، مقيم في قرية هربيط التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفل إثر سقوطه غارقًا في ماسورة ري أرض زراعية بناحية قرية هربيط التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وفى سياق متصل، لقي طفل عمره 11 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الرابعة مجاورة 62 بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بطفل ولقى مصرعه في الحال، تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف لنقل الطفل ويدعى" السيد ع ال " 11 عاما مقيم العاشر من رمضان المجاورة 62، مستشفى التأمين الصحى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.