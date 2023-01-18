نقابة الزراعيين بالشرقية: رفع سعر إردب القمح يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالفلاح.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس حافظ شحاته نائب نقيب الزراعيين بمحافظة الشرقية أن إعلان الحكومة عن زيادة سعر أردب القمح إلى 1250 جنيه عن العام الماضى لتبغ الزيادة 200 جنيه عن العام الماضى يعد إنجاز يحسب للقيادة السياسية والحكومة، ويرفع من قيمة الربح للمزارعين ويساهم فى رفع مستوى معيشتهم.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن نقابة الزراعيين بالشرقية وجموع الفلاحين يقدرون المجهودات التى تبذلها القيادة السياسية لرفع مستوى الفلاح المصرى الذى يستحق الكثير والكثير وأن الزيادة جاءت لتعويض الفلاح والمزارع عن الزيادة فى الأسعار التى يواجهها جموع الفلاحين نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية خاصة بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليفه التى تتمثل فى التقاوى والأسمدة والعمليات الزراعية بما فيها الحرث والتجهيز للزراعة.

وقدم نائب نقيب الزراعيين بالشرقية الشكر والتقدير للقيادة السياسية والحكومة نيابة عن جموع الزراعيين والفلاحين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.