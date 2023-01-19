وأضافت قوه - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن عدد المرضى الذين يزورون عيادات الحميات يوميا بلغ ذروته في 23 ديسمبر الماضي وانخفض منذ ذلك الحين، مؤكدة أنه بحلول منتصف الأسبوع الجارى، انخفض العدد بنسبة 94 % مقارنة بالرقم المسجل في 7 ديسمبر الماضي، عندما أصدرت لجنة الصحة الوطنية عشرة إجراءات لتحسين السيطرة على كوفيد-19.

وقالت إن عدد المرضى الذين زاروا أقسام الطوارئ الأسبوع الجارى انخفض أيضا بنسبة 44 % عن الذروة في 2 يناير الجاري، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية.