ودافع شي- راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، عن سياسته "صفر كوفيد" التي تم التخلي عنها الشهر الماضي، بعدما تسببت في إلحاق أضرار بالاقتصاد وإثارة الاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد، مشيرا إلى أن هذا يعد الخيار الصحيح.

وقال "إنه يشعر بالقلق في المقام الأول بشأن المناطق الريفية وسكانها بعدما عدلت البلاد من إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا"، مشددا على ضرورة بذل الجهود من أجل تحسين الرعاية الطبية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس في المناطق الريفية.

وأضاف أن "الوقاية من الوباء والسيطرة عليه دخلت مرحلة جديدة، ولا زلنا في فترة تتطلب بذل جهود كبيرة"، مشددا على الحاجة إلى معالجة أوجه القصور في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المناطق الريفية.