مزارعو الغربية: زيادة سعر توريد القمح منصفا وتشجيع لزيادة المساحة المنزرعة"فيديو"

الغربية مصطفى عادل

أعرب المزارعون ب محافظة الغربية ، عن سعادتهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسسى، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، ولاقي القرار ترحيب المزارعين بمحافظة الغربية بقرار الرئيس السيسي والذى وصفوه بأنه منصفا للفلاح وهو ما يشجع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القمح، بما يوفر عائد مادي لهم.

وقال صلاح متولي أحد المزارعين، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة توريد إردب القمح قرار يتناسب مع المزارعين ويعود بالنفع علينا، ويساعد المزارعين في توفير احتياجاته والحصول على عائد من توريده للمحصول، وأشار إلى أن الزيادة منصفة للفلاح، مطالبا باحكام الرقابة على المبيدات والأسمدة وتوفيرها للمزارعين.

ويضيف مصطفي متولى، أن زيادة سعر التوريد قرار صائب ومناسب للفلاحين، مشيرا إلى أن المزارعين يطمحون في زيادة أخري حتي يتمكن المزارع من توفير احتياجاته الخاصة سواء شراء الأعلاف للمواشي، مؤكدا أن الزيادة ستعود بدخل اضافي للمزارع وسيشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة وتشجيعه على التوريد.

أما عبد الحميد دويدار أحد المزارعين، قال إن القرار يدل على نظرة واهتمام القيادة السياسية بالفلاح وحافز للفلاح لزيادة الانتاج والاهتمام أكثر بالزراعات وتشجيعه على الزراعة، مناشدا بتوفير المزيد من الدعم للفلاح وتوفير الاسمدة والمبيدات وإحكام الرقابة عليها والقضاء على السوق السوداء.

ووجه محمد جامع أحد المزارعين، الشكر للرئيس السيسي على قراره بزيادة سعر توريد إردب القمح، مما يعود عليهم بالنفع بعد التوريد ، مطالبا بتخفيض أسعار المبيدات والأسمدة وتوفيرها للمزارعين بدلا من اللجوء للسوق السوداء.

واختتم عطا الشعراوي ، بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على قراره بزيادة سعر توريد اردب القمح لـ1250 جنيها بزيادة عن الموسم الماضي ، مناشدا بتوفير المزيد من الدعم للمزارعين، وتوفير المبيدات والاسمدة وزيادتها حتي لا يضطر المزارعين لشراءها من السوق السوداء.

وأوضح أن قرار الرئيس السيسي سيشجع المزارعين على زيادة الانتاج من خلال زيادة المساحات المنزرعة من القمح هذا الموسم.