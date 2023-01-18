اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أول سيدة تحصل على الدرجة الممتازة بالمحليات: تقدمت للمسابقة 3 مرات ولم أيأس

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:42 م
أول سيدة تحصل على الدرجة الممتازة بالمحليات: تقدمت للمسابقة 3 مرات ولم أيأس نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية
كتب على عبد الرحمن – الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت حركة المحليات التي أصدرها اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تعيين نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية، على الدرجة الممتازة، لتصبح أول سيدة في المحليات تحصل على الدرجة الممتازة وتٌعين سكرتيرًا عامًا للمحافظة.
 
وقالت نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها تقدمت ثلاث مرات لمسابقة الحصول على الدرجة الممتازة وفي كل مرة لم توفق إلا في المرة الثالثة، قائلة :"لم أيأس في الحصول على الدرجة".
 
وتضمنت حركة المحليات تعيين كل من المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء هشام كمال خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية ونجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية واللواء أسامة أحمد الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء عبدالفتاح حمدى تمام سكرتير عام محافظة الفيوم واللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج ، وتعيين اللواء أحمد محمد الإسكندرانى سكرتير عام جنوب سيناء وسيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ، كما تضمنت الحركة نقل اللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام أسيوط .
 
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة السنوية تضمنت تصعيد عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى وظيفة سكرتير عام مساعد وهم وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية ، وعلى عبدالستار مرسى رئيس مركز ومدينة بنها إلى سكرتير عام مساعد الغربية ،، ومحمد منصور شعير رئيس مركز ومدينة نويبع إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وعدلى محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ، وتعيين إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس ومحمد صلاح الدين ناجى سكرتير عام مساعد قنا ونقل علاء عبدالجابر عمر سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد سوهاج .
 

سكرتير عام الغربية

حركة المحليات

حركة محليات

المحليات

التنمية المحلية

رؤساء المحليات

رؤساء المراكز

سكرتيرى العموم

سكرتيرى عموم المساعدين



الموضوعات المتعلقة

حركة محليات الجيزة.. طه عبد الصادق لحى الهرم ومحمود عبد الحليم للحوامدية

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:28 م

حركة المحليات .. أسماء رؤساء المدن الجدد بالبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:55 م

محافظة الإسكندرية تعلن تفاصيل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:36 م

حركة المحليات .. نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة.. بالأسماء

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:27 ص

وزير التنمية المحلية يعلن حركة محليات تضم 125 قيادة فى 25 محافظة.. شاكر سكرتيرا عاما للجيزة وبدران لأسيوط.. تصعيد 4 رؤساء مراكز لمنصب سكرتير عام مساعد.. وهشام آمنة: انزلوا الشارع واحسنوا التعامل مع المواطنين

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة