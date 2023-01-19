اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 04:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مزارعو الأقصر يوردون القصب لمصنع سكر أرمنت.. صور

الخميس، 19 يناير 2023 04:00 ص
مزارعو الأقصر يوردون القصب لمصنع سكر أرمنت.. صور توريد القصب بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" توريد محصول قصب السكر بالأقصر إلى مصنع سكر أرمنت على مدار الساعة، حيث يستقبل المصنع كميات محصول قصب السكر من المزارعين، عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل ووسائل نقل المحصول المختلفة، حيث نجح المصنع فى استقبال 45 ألف طن قصب على مدار الـ10 أيام الأولى للتوريد فى الموسم الجديد.

وتجرى مواصلة توريد القصب عقب الإعلان عن بدء الموسم رسمياً بمصنع سكر أرمنت منذ 10 أيام مضت، تحت إشراف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائى محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائى محمد عبد الرحمن عبد الله نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، ومجدى طلب مدير إدارة المراجعة، وأحمد حميد موسى مدير عام الشئون المالية، وأحمد قناوي توفيق مدير عام الشؤون الإدارية، والكيميائى صبرى عبد المنصف مدير إدارة الرقابة والجودة، وأحمد حسين بسطاوى مدير إدارة النظم والمعلومات، والمهندس توفيق الباجورى مدير هندسة التشغيل.

ويقول المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت إن مصنع سكر أرمنت يستقبل فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن قصب كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة آلاف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس، موضحاً أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيهًا لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد.

فيما كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم العمل فى مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح  ومشروعات تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع نحو 50% من أراضيها بقصب السكر، حيث يمكن لمؤسسات العمل الأهلي التنموي أن يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من مؤسسات الدولة  المعنية.

تحويل عصير القصب إلي سكر بالمصنع
تحويل عصير القصب إلي سكر بالمصنع
 
توريد القصب بالاقصر
توريد القصب بالاقصر
 
توريد القصب لمصنع سكر أرمنت بالأقصر
توريد القصب لمصنع سكر أرمنت بالأقصر
 
توريد قصب السكر للمصنع بالأقصر
توريد قصب السكر للمصنع بالأقصر
 
توريد كميات القصب بمصنع سكر أرمنت
توريد كميات القصب بمصنع سكر أرمنت
 
جانب من توريد القصب
جانب من توريد القصب
 
جانب من وصول جرارات القصب لمصنع أرمنت
جانب من وصول جرارات القصب لمصنع أرمنت
 
جرارات القصب تنتظر دورها لدخول مصنع سكر أرمنت
جرارات القصب تنتظر دورها لدخول مصنع سكر أرمنت
 
جرارات القصب تورد المحصول للمصنع
جرارات القصب تورد المحصول للمصنع
 
جرارات القصب خلال وصولها للمصنع
جرارات القصب خلال وصولها للمصنع
 
عصارة مصنع أرمنت خلال عصر المحصول
عصارة مصنع أرمنت خلال عصر المحصول
 
عصير القصب داخل مصنع سكر أرمنت
عصير القصب داخل مصنع سكر أرمنت
 
عمليات العصير لقصب السكر بالمصنع
عمليات العصير لقصب السكر بالمصنع
 
عمليات توريد القصب بمصنع أرمنت
عمليات توريد القصب بمصنع أرمنت
 
عمليات عصير القصب قبل تحويله لسكر بالمصنع
عمليات عصير القصب قبل تحويله لسكر بالمصنع
 
محطة موازين القصب خلال توريده للمصنع
محطة موازين القصب خلال توريده للمصنع
 
مخرجات عصير القصب داخل المصنع
مخرجات عصير القصب داخل المصنع

مصانع السكر

موسم القصب

توريد القصب

مصنع سكر ارمنت

مصنع سكر ارمنت بالاقصر

موسم حصاد القصب

مصانع السكر بمصر

شركة السكر والصناعات التكاملية

موسم توريد القصب



الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادي لزراعة محصول قصب السكر بقرية المخادمة

الأحد، 15 يناير 2023 04:42 م

"الرى": خطة للتحول لنظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر

الجمعة، 13 يناير 2023 09:35 ص

‫وزير الزراعة: طاقة محطة شتلات قصب السكر 80 مليون شتلة فى الموسم

الخميس، 12 يناير 2023 12:45 م

‫وزير الرى: التوسع فى الرى الحديث ومنح أولوية لزمامات قصب السكر وبساتين الفاكهة

الخميس، 12 يناير 2023 09:35 ص

شاهد توريد محصول قصب السكر بمصنع أبو قرقاص بالمنيا لإنتاج السكر التموينى.. فيديو

الخميس، 12 يناير 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة