مزارعو الأقصر يوردون القصب لمصنع سكر أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" توريد محصول قصب السكر بالأقصر إلى مصنع سكر أرمنت على مدار الساعة، حيث يستقبل المصنع كميات محصول قصب السكر من المزارعين، عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل ووسائل نقل المحصول المختلفة، حيث نجح المصنع فى استقبال 45 ألف طن قصب على مدار الـ10 أيام الأولى للتوريد فى الموسم الجديد.

وتجرى مواصلة توريد القصب عقب الإعلان عن بدء الموسم رسمياً بمصنع سكر أرمنت منذ 10 أيام مضت، تحت إشراف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائى محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائى محمد عبد الرحمن عبد الله نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، ومجدى طلب مدير إدارة المراجعة، وأحمد حميد موسى مدير عام الشئون المالية، وأحمد قناوي توفيق مدير عام الشؤون الإدارية، والكيميائى صبرى عبد المنصف مدير إدارة الرقابة والجودة، وأحمد حسين بسطاوى مدير إدارة النظم والمعلومات، والمهندس توفيق الباجورى مدير هندسة التشغيل.

ويقول المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت إن مصنع سكر أرمنت يستقبل فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن قصب كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة آلاف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس، موضحاً أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيهًا لتصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد.

فيما كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم العمل فى مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح ومشروعات تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع نحو 50% من أراضيها بقصب السكر، حيث يمكن لمؤسسات العمل الأهلي التنموي أن يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من مؤسسات الدولة المعنية.



تحويل عصير القصب إلي سكر بالمصنع



توريد القصب بالاقصر



توريد القصب لمصنع سكر أرمنت بالأقصر



توريد قصب السكر للمصنع بالأقصر



توريد كميات القصب بمصنع سكر أرمنت



جانب من توريد القصب



جانب من وصول جرارات القصب لمصنع أرمنت



جرارات القصب تنتظر دورها لدخول مصنع سكر أرمنت



جرارات القصب تورد المحصول للمصنع



جرارات القصب خلال وصولها للمصنع



عصارة مصنع أرمنت خلال عصر المحصول



عصير القصب داخل مصنع سكر أرمنت



عمليات العصير لقصب السكر بالمصنع



عمليات توريد القصب بمصنع أرمنت



عمليات عصير القصب قبل تحويله لسكر بالمصنع



محطة موازين القصب خلال توريده للمصنع