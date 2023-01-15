محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادي لزراعة محصول قصب السكر بقرية المخادمة

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، زراعة قصب السكر بالحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري، رافقه المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ قنا، حرصه علي متابعة مراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادي بمحافظة قنا تمهيدا للبدء بالتوسع في زراعته، وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة بالأساليب الحديثة في الزراعة، لاسيما زراعة قصب السكر خاصه وأن محافظة قنا تعد الأولى في زراعة قصب السكر على مستوى الجمهورية ، حيث أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 ألف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من إجمالى المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.

وأضاف الداودي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين، بالإضافة الي التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان ، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها ، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية.