محافظ سوهاج يدشن مبادرة "الألف الذهبية" لدعم تنمية الأسرة المصرية

سوهاج عمرو خلف

دشن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم الخميس، مبادرة "الألف الذهبية" لدعم تنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة عبلة الألفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتور ياسر جمال ممثلا عن المجلس القومي للسكان .

حضر فعاليات تدشين المبادرة أيضا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات وممثلي المجتمع المدنى ورجال الدين، وفرع المجلس القومى للمرأة، وفرع المجلس القومى للسكان، والعاملين بمستشفيات مديرية الصحة بسوهاج، ووممثلي كلية الطب جامعة سوهاج.

وأكد المحافظ على دعمه التام للمبادرة والعمل على تحقيق أهدافها في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لما له من مردود اقتصادى وتنموى، مؤكدا أن الارتقاء بالخصائص السكانية هو طوق النجاة من المخاطر التي تهدد جهود مصر التنموية لتحقيق، أهداف استراتيجية مصر 2030م، موجها الشكر لمسئولي وزارة الصحة، والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال على اختيارهم لمحافظة سوهاج كأول محافظة لإطلاق المبادرة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبلة الألفى إن مبادرة الألف الذهبية، تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، ووزارة الصحة، مشيرة إلي العمل على تطبيق المبادرة بمنشآت وزارة الصحة، بهدف تخفيض وفيات حديثي الولادة، ودعم الولادة الطبيعية، وتحقيق المباعدة بين الحمل المتعاقب.

وقامت "الألفى" خلال المؤتمر بعرض توضيحي لشرح المبادرة وأهدافها، وآليات التطبيق، والوضع الراهن والتحديات، لافتة إلى ضرورة أن تكون حلول المشكلة السكانية متعددة الأطراف، وتتم بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية اقتصاديا، وثقافيا، وصحيا، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى توفير الرعاية المثلى في أهم فترة من العمر وهي الألف يوم الذهبية الأولى " فترة الحمل، والسنتين الأولى من العمر " وهي الفترة المسئولة عن تكوين 85% من قدرات أبنائنا الجسدية، والذهنية، والنفسية، والمجتمعية.