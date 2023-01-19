محافظ سوهاج يشارك فى فعاليات إطلاق مبادرة "الألف الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية

أفتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمشاركة الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة فعاليات إطلاق مبادرة "الألف الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة، تلك المبادرة اطلقتها وزارة الصحة لمواجهة خطر الزيادة السكانية من خلال بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال والمبادرة تهدف إلى حل القضية السكانية كيفاً وكماً من منظور حقوق الطفل، في الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره، والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حلمى عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور ياسر جمال ممثل المجلس القومي للسكان ونائباً عن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ونخبة من ممثلين وزارة الصحة والسكان و ووكلاء الوزرات، مسؤولي مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين وممثلي وزارة الشباب والتضامن، وومثلي منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أضاف رئيس الجامعة انه تم عقد لقاءاً تنسيقياً تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بآليات التنسيق بين الجامعة ومديرية الصحة في تنفيذ المبادرة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، الي جانب دعم تدريب الطلاب كمقدمي مشورة للقيام بالدور المجتمعي لهم في رفع الوعي بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر انه من ضمن فعاليات إطلاق المبادرة سيتم زيارة المستشفيات المستهدفة للإجتماع مع مديرى المستشفيات، و فريق الأطباء والتمريض بقسم حديثى الولادة و قسم النساء والتوليد لعرض خطة المبادرة، و كيفية إجراء الأستبيان القبلى، كما سيتم استكمال لقاءات منظمات المجتمع المدنى الرائدة بالمحافظة ورجال الأعمال والنواب لوضع خطة عمل للمجتمع المدني.