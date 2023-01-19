كيف تؤثر كورونا على صحة القلب.. تعرف على المضاعفات والأعراض؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية JAMA أن المرضى الذين يعانون من كورونا كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمجموعة واسعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، مثل الاضطرابات الدماغية الوعائية، وخلل نظم القلب، وأمراض القلب الإقفارية وغير الإقفارية ، والتهاب التامور ، والتهاب عضلة القلب ، وفشل القلب ، وأمراض الانسداد التجلطي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووجدت الدراسة، التي حللت بيانات ما يقرب من 154 ألف من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة المصابين بكورونا، أنه من بين كل 1000 شخص ارتبط كورونا بزيادة في مضاعفات القلب والأوعية الدموية بنسبة 45.29٪.

وكان المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الشديدة لديهم مخاطر أعلى من مضاعفات القلب والأوعية الدموية، يتم تحديد شدة كورونا من خلال ما إذا كان المرضى قد تعافوا في المنزل ، أو تم نقلهم إلى المستشفى ، أو تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة.

كما سلطت الدراسة الضوء على مخاطر أخرى مثل العمر والعرق والجنس والسمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة وفرط دهون الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا.

كيف يؤثر فيروس كورونا على القلب؟

على الرغم من أن فيروس كورونا يؤثر على القلب أيضًا. بعد ثلاث سنوات من انتشار الوباء ، ناقشت العديد من الدراسات التأثير الضار لكورونا على القلب.

يضر الفيروس التاجي الخلايا البطانية أو الخلايا التي تبطن جميع الأوعية الدموية في الجسم هذا يؤدي إلى تخثر غير طبيعي للدم وتمزق الأوعية الدموية، وكذلك انخفاض تدفق الدم إلى عدة أجزاء من الجسم مما يؤدي إلى مضاعفات في القلب.

وهذا أيضًا هو السبب الذي يجعل كورونا يهدد حياة أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

تفسير آخر هو أنه بسبب نقص الأكسجين في مجرى الدم ، يضطر القلب إلى ضخ المزيد من الدم عبر الجسم مما يعرض لاحقًا للخطر الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا.

هي المضاعفات القلبية التي تتطور بسبب فيروس كورونا؟

المضاعفات القلبية التي تظهر بعد فيروس كورونا هي:

-سكتة دماغية

-نوبة نقص تروية عابرة

-رجفان أذيني

-عدم انتظام دقات القلب الجيبي

-بطء القلب الجيبي

-عدم انتظام ضربات القلب البطيني

-التهاب التامور

-التهاب عضلة القلب

-مرض الشريان التاجي الحاد

-احتشاء عضلة القلب

-اعتلال عضلة القلب الإقفاري

-سكتة قلبية

-اعتلال عضلة القلب غير الإقفاري

-توقف القلب

-صدمة قلبية

-الانسداد الرئوي

-تجلط الأوردة العميقة

-تجلط الأوردة السطحية

ما أعراض مشاكل القلب التي ظهرت بعد كورونا؟

الأعراض الشائعة ، التي يمكن أن تحدد ما إذا كنت قد أصبت بمرض في القلب بعد الإصابة ب فيروس كورونا ، هي ضيق التنفس وألم في الصدر.

يتميز ضيق التنفس بزرقة الشفتين أو الوجه ، واللهاث للتنفس الذي يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو مع الحد الأدنى من النشاط البدني ويصاحب ذلك إرهاق أو تورم في الكاحل.

غالبًا ما يكون ألم الصدر الناتج عن مشاكل في القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا مصحوبًا بالغثيان وضيق التنفس والدوار أو التعرق.

يستمر ألم الصدر هذا لأكثر من 5 دقائق ويزداد تواتره في الغالب.

كيف تحافظ على سلامتك؟

مفتاح حماية صحة الفرد من أي نوع من المضاعفات هو الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

من المهم عدم تجاهل الأعراض مثل زيادة ضربات القلب وألم الصدر المتكرر وضيق التنفس.

إن مرض كورونا يضعف الجسم البشري ولا يهدأ تأثيره من تلقاء نفسه. حتى بعد فترة حضانة الفيروس يبقى تأثيره في الجسم. لقد أدى ذلك إلى ظهور عدد كبير من السكان الذين يعيشون مع أعراض ما بعد كورونا.

القلب هدف حساس أيضًا في حالات كورونا الطويلة الأمد ومن ثم فإن البقاء على دراية بالعلامات والأعراض هو المفتاح.