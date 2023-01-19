فوائد الصحية للدهون وأنواعها.. كيف تحصل عليها من طعامك؟

كتبت رانيا عامر

ما زال الكثيرون من الأشخاص حذرين من أكل الدهون حتى الآن، والبعض يخشى من السعرات الحرارية التي تحتويها والبعض الآخر من تأثيرها السلبي في عمل القلب.وذلك وقفا لما نشره فيستي. رو.

ويوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أهمية وجود الدهون للجسم، مشيرا إلى ضرورة تمييز الدهون المفيدة عن تلك الضارة. وأشار إلى أخطر أنواع الدهون، الدهون المتحولة (المارجرين، الوجبات السريعة، الحلويات وبعض الأطعمة المصنعة). لأن هذه الدهون هي بالذات تلك التي تسبب مشكلات في عمل القلب والأوعية الدموية وتسبب السمنة واضطراب عمل منظومة الغدد الصماء.

ويقول ألكسندر: "الدهون المتحولة، هي الدهون الموجودة في المعجنات والنقانق. وهي ناتجة عن عملية هدرجة الزيوت النباتية. وهذه الدهون تعطي المعجنات طعما ونضارة. ولكنها بصراحة ضارة للجسم".

ويضيف، هناك نوعان من الدهون غير المشبعة: الدهون غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة، وهي تؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، ويمتصها الجسم بسرعة.

والزيوت النباتية ،"زيت السمسم وغيره"، وبعض المكسرات والبذور غنية بالدهون غير المشبعة. أما زيت الزيتون والأفوكادو وبعض المكسرات وزبدة الفول السوداني فغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة.و يعلم الجميع عن فوائد أوميغا-3. هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة موجودة في الأسماك الدهنية. كما توجد في بذور الكتان المطحونة والجوز.ووفقا له، من الضروري إضافة المنتجات المحتوية على الدهون غير المشبعة إلى النظام الغذائي اليومي، لأنها تجلب الفائدة للجسم.