عمر طاهر بـ"صنايعية مصر": كمال إستينو كان دائما لديه شفافية فى الحديث عن أى أزمة

كتب أحمد عرفة

استعرض عمر طاهر، مقدم برنامج صنايعية مصر، المذاع على قناة دي إم سى، عددا من الكاريكاتير حول كمال رمزى إسيتنو ودفاع المرأة عنه.

وقال عمر طاهر، إن كمال رمزى إستينو طلب من السيدات أن يتصلون به ليشتكون عن المحل الذى يغالى في التسعيرة وتم القبض على العديد من التجار الجشعين وبالتالي إصبح أصحاب الماحل بعد ذلك يقفون تعظيم سلام لأى امرأة.

وتابع عمر طاهر: "كمال رمزى ستينو كان يعمل بشفافية نادرة مع الشعب المصرى وكان دائما لديه شفافية في الحديث عن أي أزمة وكان يعترف بأى أزمة تحدث، ووفر التموين والسلع التموين وبدأ يزرع في المصريين أهمية ترشيد الاستهلاك واعتمد على ربات البيوت واعتمد على تنظيم دورات تموينية، واعتمد على بهية عثمان وأبلة نظيرة في تعظيم فكرة ترشيد الاستهلاك، وجعل الشعب يكتتب في أكبر مشروع للتموين.