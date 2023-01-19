وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن شابس شارك فى اللقاء إلى جانب رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال وعضو المجلس الاتحادي السويسري إجنازيو كاسيس، ثم عقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة تسليم المؤتمر المقبل من سويسرا إلى المملكة المتحدة كمضيف مشارك، إلى جانب أوكرانيا.

وسيعقد المؤتمر القادم لتعافي أوكرانيا في لندن يومي 21 و22 يونيو المقبل، وهو استمرار لسلسلة المؤتمرات السنوية المخصصة للتحول في أوكرانيا، حيث عُقد الأول في لندن في عام 2017 باسم مؤتمر (الإصلاح الأوكراني).

وسيركز مؤتمر هذا العام على حشد الدعم الدولي والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أوكرانيا.

وتعليقا على استضافة المؤتمر المقبل قال شابس: "يمتد التزامنا الثابت تجاه أوكرانيا إلى مساعدتها أيضا في تأمين الدعم المالي المطلوب للتعافي من الدمار الذي لحق بها، لقد كان شرفا لي بمناسبة التسليم الرسمي لمؤتمر تعافي أوكرانيا، ولا يساورني شك في أن بريطانيا، بصفتها المستضيفة في شهر يونيو، سترتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في حشد الدعم من جميع أنحاء العالم".

من جانبه.. قال شميهال: "نتوقع أن يتيح مؤتمر التعافي القادم في لندن حشد الدعم الدولي للتعافي العاجل لأوكرانيا هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، نتوقع، مع شركائنا، أن نحدد بوضوح الأحكام المتعلقة بالموارد التي ينبغي استخدامها للتعافي على المدى الطويل".