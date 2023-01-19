رئيس هيئة التراث السعودية يزور قلعة قايتباى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباى ، استقبلت اليوم الخميس ،الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث السعودي والوفد المرافق له، حيث رافق الوفد الدكتور إسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، بحضور محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي آثار القلعة.

وأضاف محمد متولي، أنه تم تقديم شرح واف للوفد واستعرض تاريخ القلعة ومراحل تطورها واعمال الترميم التي شهدتها قلعة قايتباي في العصور المختلفة، وحرص الوفد علي تفقد كل جوانب قلعة قايتباي من واجهات القلعة و الاسوار الخارجية والاسوار الداخلية و السراديب الساحلية ومنطقة الحمام البيزنطي والبرج الرئيسي والمقعد السلطاني وبرج المراقبة وحواصل القلعة ،والصهريج الاثري ومسجد القلعة الاثري ، وكذلك التقاط الصور والفيديوهات التذكارية واشاد الوفد بقلعة قايتباي وروعة الموقع الاثري .

كما أعلن محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية، إجراء الصيانة الدورية لقلعة قايتباي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لعمل صيانة دورية لقلعة قايتباي بسواعد أبناء للمجلس الأعلى للآثار من اخصائي الترميم وبإشراف الدكتورة منال الغنام، رئيس الإدارة المركزية للترميم، عاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام.

وأشار "محمد متولي" الى أن فريق العمل من أخصائي الترميم الدقيق، قد قاموا بأعمال الصيانة لقلعة قايتباي شملت الصيانة السور الداخلي والسور الخارجي والسراديب الساحلية والبرج الرئيسي، ووجهات القلعة الخارجية.