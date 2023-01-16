اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

آثار الإسكندرية: صيانة شاملة لقلعة قايتباى تشمل الأسوار والسراديب

الإثنين، 16 يناير 2023 10:47 م
آثار الإسكندرية: صيانة شاملة لقلعة قايتباى تشمل الأسوار والسراديب صيانة قلعة قايتباى
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية، إجراء الصيانة الدورية لقلعة قايتباي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لعمل صيانة دورية لقلعة قايتباي بسواعد أبناء للمجلس الأعلى للآثار من اخصائي الترميم  وبإشراف الدكتورة منال الغنام، رئيس الإدارة المركزية للترميم، عاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام.

وأشار "محمد متولي" الى أن فريق العمل من أخصائي الترميم الدقيق، قد قاموا بأعمال الصيانة لقلعة قايتباي شملت الصيانة السور الداخلي والسور الخارجي والسراديب الساحلية والبرج الرئيسي ووجهات القلعة الخارجية.

وتقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702هـ أثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وبدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.

وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية والتى هددت المنطقة العربية بأسرها وقد اهتم السلطان المملوكى قانصوه الغورى بالقلعة فزاد من أهميتها وشحنها بالسلاح.

وتأخذ هذه القلعة شكل المربع تبلغ مساحته 150 م*130 م يحيط به البحر من ثلاث جهات، وتحتوى هذه القلعة على الأسوار والبرج الرئيسى فى الناحية الشمالية الغربية، وتنقسم الأسوار إلى سور داخلى وآخر خارجي، فالسور الداخلى يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح، أما السور الخارجى للقلعة فيضم فى الجهات الأربعة أبراجا دفاعية ترتفع إلى مستوى السور باستثناء الجدار الشرقى الذى يشتمل على فتحات دفاعية للجنود.

ويتخذ البرج الرئيسى فى الفناء الداخلى شكل قلعة كبيرة مربعة الشكل طول ضلعها 30 مترا وارتفاعها 17 مترا وتتكون القلعة من ثلاث طوابق مربعة الشكل، وتوجد فى أركان البرج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهى من أعلى بشرفات بارزة، وهذه الأبراج أعلى من البرج الرئيسى تضم فتحات لرمى السهام على مستويين، ويشغل الطابق الأول مسجد القلعة الذى يتكون من صحن وأربعة إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة، وكان لهذا المسجد مئذنة ولكنها انهارت مؤخرًا.

أما الطابق الثانى، يحتوى على ممرات وقاعات وحجرات داخلية، ويضم الطابق الثالث حجرة كبيرة (مقعد السلطان قايتباي) يجلس فيه لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندرية يغطيه قبو متقاطع كما يوجد فى هذا الطابق فرن لإعداد الخبز البر المصنوع من القمح وكذلك طاحونة لطحن الغلال للجنود المقيمين فى القلعة، وقد جدد السلطان قنصوه الغورى القلعة وزاد من حاميتها، وأهملت هذه القلعة فى فترة الخلافة العثمانية لمصر.

صيانة قلعة قايتباى (3)
صيانة قلعة قايتباى (3)

 

صيانة قلعة قايتباى (2)
صيانة قلعة قايتباى (2)

 

صيانة قلعة قايتباى (1)
صيانة قلعة قايتباى (1)

 

 

 

 

 
 
 

الاسكندرية

اثار الاسكندرية

قلعة قايتباى

الاثار الاسلامية



الموضوعات المتعلقة

أقدم قلاع مصر التاريخية على البحر المتوسط.. قلعة قايتباي مكان فنار الإسكندرية أحد عجائب الدنيا السبع.. قصص القتال الأسطورى "الزيت المغلى والسهام خلف فتحات صغيرة".. أول قلعة حربية ترفع علم الدولة المصرية.. صور

الأحد، 01 يناير 2023 06:00 ص

" قلعة قايتباى" درة العمارة الإسلامية والحربية فى الوجه البحرى.. أسرار تكشف لأول مرة عن المرآة السحرية وسقاطة الزيت المغلي.. المقصد السياحي الأول في الإسكندرية والوجه البحري.. فيديو وصور

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:00 م

"اليوم السابع" فى جولة داخل أكبر مشروع حماية بحرية لقلعة قايتباى الأثرية.. الأهم على الشواطئ المصرية.. هدفه الحفاظ على الصخرة الأم من التغيرات المناخية.. تنفيذ 98% من الأعمال والتكلفة تصل لـ 268 مليون جنيه..صور

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:00 م

عاشقة محمد صلاح تعجب بقلعة قايتباى وتدعو أصدقاءها لزيارة الإسكندرية

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة