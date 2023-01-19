وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل -في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي- "في طريقي إلى كييف. يقاتل الأوكرانيون من أجل أرضهم ومستقبل أطفالهم. لكنهم يقاتلون أيضا من أجل قيمنا الأوروبية المشتركة للسلام والازدهار". ومن ثم "فهم بحاجة إلى دعمنا ويستحقونه".

وأشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه في كييف، سيلتقي ميشيل مرة أخرى مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس أناتوليفيج شميكال وأعضاء البرلمان.

