اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 10:09 م
أكرم القصاص
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"المجلس الأوروبي" يدعم توريد الدبابات لأوكرانيا

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:00 م
"المجلس الأوروبي" يدعم توريد الدبابات لأوكرانيا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
أ ش أ

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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استمرار المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، ودعمه لتوريد الدبابات لها كما ذكرت بعض الدول الغربية.


وقال ميشيل - خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) - "سنواصل دعم الأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا، وسنعمل على زيادة الدعم العسكري من خلال صندوق السلام الأوروبي".


ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع اليوم مع المحاربين القدامى بمناسبة مرور 80 عاما على كسر الجيش الروسي حصار القوات الألمانية وحلفائها على مدينة لينينجراد (سانت بطرسبورغ حاليا) اليوم، "إن روسيا فعلت كل شيء من أجل تسوية مسألة إقليم دونباس بالوسائل السلمية، لكنه اتضح أن الحل بهذه الطريقة مستحيل".


وأضاف: "كان على روسيا الرد على الأحداث التي وقعت في أوكرانيا منذ عام 2014، وخاصة إبادة السكان الناطقين بالروسية".


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