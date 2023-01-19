وقال "رشيد" - في تغريدة على منصة (تويتر) أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "نرحب بإقرار البرلمان الألمانى عدّ ما حصل لأبناء شعبنا من الأيزيديين على يد داعش الارهابي أبادة جماعية ضد الإنسانية".

ودعا الرئيس العراقى "المجتمع الدولى إلى ضمان معاقبة مرتكبيها وبذل الجهود للكشف عن مصير باقي المختطفين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم".