دراسة تحدد خصائص للموسيقى المرتبطة بالمساعدة على النوم

كتبت فاطمة ياسر

حددت دراسة جديدة العديد من الخصائص المميزة للموسيقى المرتبطة بالنوم، مثل أن تكون أكثر هدوءًا وأبطأ من الموسيقى الأخرى، ومع ذلك، تتضمن قوائم تشغيل موسيقى النوم الشائعة على أبليكشنات الموسيقي أيضًا مسارات أسرع وأعلى صوتًا وأكثر نشاطًا، و تقدم ريبيكا جين سكارات من جامعة آرهوس بالدنمارك وزملاؤها هذه النتائج في PLOS ONE .

ويقول الكثير من الناس إنهم يستمعون إلى الموسيقى لمساعدتهم على النوم ، مما يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت الموسيقى المختارة لهذا الغرض تشترك في بعض الخصائص العالمية، ومع ذلك، فإن الأبحاث حول خصائص موسيقى النوم محدودة ، وتميل الدراسات السابقة إلى أن تكون صغيرة نسبيًا.

ولفهم خصائص موسيقى النوم بشكل أفضل ، تم تحليل 225626 مسارًا من 985 قائمة تشغيل مرتبطة بالنوم، واستخدموا واجهة برمجة تطبيقات لمقارنة ميزات الصوت لمسارات النوم بميزات الصوت للموسيقى من مجموعة بيانات تمثل الموسيقى بشكل عام.

أظهر هذا التحليل أن موسيقى النوم تميل إلى أن تكون أكثر هدوءًا وأبطأ من الموسيقى الأخرى، كما أنه غالبًا ما يفتقر إلى كلمات الأغاني وغالبًا ما يتميز بالأدوات الصوتية، ومع ذلك ، على الرغم من هذه الاتجاهات ، وجد الباحثون تنوعًا كبيرًا في السمات الموسيقية لموسيقى النوم ، وحددوا ست فئات فرعية متميزة.

تتوافق ثلاث فئات فرعية ، بما في ذلك الموسيقى المحيطة ، مع الخصائص النموذجية المحددة لموسيقى النوم، ومع ذلك ، كانت الموسيقى في الفئات الفرعية الثلاث الأخرى أعلى صوتًا ولديها درجة طاقة أعلى من موسيقى النوم العادية، وتضمنت هذه الأغاني العديد من الأغاني الشعبية ، بما في ذلك "ديناميت" لفرقة BTS ، و "جميل (مع خالد)" لبيلي إيليش وخالد.

ويتكهن المؤلفون أنه على الرغم من طاقتهم العالية ، يمكن أن تساعد الأغاني الشعبية على الاسترخاء والنوم لبعض الناس من خلال معرفتهم، ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف هذا الاحتمال وتحديد الأسباب المختلفة لاختيار الأشخاص المختلفين موسيقى مختلفة للنوم.

وبشكل عام ، تشير هذه الدراسة إلى أنه لا يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع" عندما يتعلق الأمر بالموسيقى التي يختارها الناس للنوم. يمكن أن تساعد النتائج في تطوير الاستراتيجيات المستندة إلى الموسيقى في المستقبل لمساعدة الناس على النوم.

ويضيف المؤلفون: "في هذه الدراسة ، بحثنا في خصائص الموسيقى المستخدمة للنوم ووجدنا أنه على الرغم من أن موسيقى النوم بشكل عام أكثر نعومة وأبطأ وآلات ويتم عزفها على الآلات الصوتية أكثر من الموسيقى الأخرى ، فإن الموسيقى التي يستخدمها الأشخاص للنوم تعرض تنوعًا كبيرًا بما في ذلك الموسيقى التي تتميز بالطاقة العالية والإيقاع. يمكن للدراسة إبلاغ الاستخدام السريري للموسيقى وتعزيز فهمنا لكيفية استخدام الموسيقى لتنظيم السلوك البشري في الحياة اليومية. "